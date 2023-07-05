В ЦАО с начала года введено 19 объектов недвижимости

Более чем на половину выполнена городская программа комплексного обустройства и развития центральной части столицы, сообщил глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

«За первое полугодии объем сдачи объектов капитального строительства уже выполнен на 70% от годового плана», - отметил он.

Из 19 сданных в эксплуатацию объектов, значительное число - жилого назначения.

Среди новых объектов социального назначения – Ледовый дворец «Кристалл» в Лужниках, медкорпус НМИЦХ имени А.В. Вишневского, и другие.

По словам главы департамента, сданы в эксплуатацию отдельные этапы технологической части транспортно-пересадочного узла на станции метро «Электрозаводская», а также Северо-Восточного участка Третьего пересадочного контура станции «Нижняя Масловка» - станция «Авиамоторная».

За первые шесть месяцев 2023 года проведены работы по реставрации трех памятников и двум ветхим зданиям, по девяти объектам выполнен капитальный ремонт.

