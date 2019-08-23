В США умер один из богатейших бизнесменов мира
23 августа19:54
В США на 80-м году жизни скончался один из богатейших людей мира, промышленный магнат Дэвид Кох. Об этом пишут «Дни.ру».
Вместе со своим старшим братом Чарльзом, который и сообщил о его смерти, Дэвид Кох владел индустриальным конгломератом Koch Industries, второй по объемам выручки частной компанией США.
«С тяжелым сердцем я объявляю о кончине моего брата Дэвида», - говорится в заявлении 83-летнего Чарльза Коха.
Состояние братьев Кохов оценивается в 125 миллиардов долларов.
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