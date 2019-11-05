В Санкт-Петербурге госпитализированы 54 сотрудника «Ленты»
В Санкт-Петербурге госпитализированы 54 сотрудника сети гипермаркетов «Лента». В медучреждения их доставили с симптомами отравления. Как пишут «Дни.ру», причиной отравления называют обед в столовой ритейлера.
По информации управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, 53 пострадавших являются сотрудниками центрального офиса торговой сети, еще один работал в пищеблоке. Также признаки отравления выявлены у одного из родственников заболевшего.
Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в столовой нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Они сняли с реализации более 200 кг продуктов и временно закрыли столовую.
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