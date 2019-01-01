В разгар лета Радио JAZZ 89.1 FM поддержит фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние» 2019

В арт-парке Никола-Ленивце Калужской области пройдёт самый популярный «оупен-эйр» среди интеллектуальной аудитории России - фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Состоится мероприятие с 26 по 28 июля при поддержке генерального радио-партнера JAZZ 89.1 FM.

В 2019 году «Архстояние» представит процесс рождения объектов искусства: возведения грандиозного лэнд-арт-объекта «Угруан» основателя «Архстояния» Николая Полисского (участника легендарной арт-группы «Митьки») и одновременно рождения новой музыки -в дни фестиваля пройдут премьеры 5 современных опер, созданных начинающими композиторами, драматургами и режиссёрами-постановщиками. В их числе как россияне Юрий Квятковский, Ася Чащинская, Артем Пысь, Анна Поспелова, Николай Попов, Алексей Смирнов, Сергей Морозов, Евгения Беркович, Капитолина Цветкова-Плотникова, так и гость из Германии - композитор Оле Хюбнер.

Проект работает, как единый организм, благодаря многим людям: местным жителям, художникам, архитекторам, музыкантам, волонтерам, команде кураторов - в этот раз фестиваль объединит на своей территории 321 участника. Презентации пройдут в самых харизматичных пейзажах и знаковых объектах «Архстояния» - в Ротонде, Павильоне Шишек, Ленивом Зиккурате, на Маяке, Вселенском Разуме, и, конечно, в новом объекте. Территория фестиваля расширится до рекордной величины в 300 га.

Куратором музыкальной программы фестиваля выступит музыкальный лейбл Leveldva / Chillrave. Под флагом лейбла свою музыку уже выпустили больше 20 артистов со всего света: от Германии и Турции до Аргентины и Перу.

Билеты, подробная информация - на официальном сайте фестиваля stoyanie.ru.



