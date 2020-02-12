В Новосибирской области уточнят схему обращения с отходами

Строительный комитет заксобрания Новосибирской области заявил о необходимости актуализации территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Мы создадим рабочую группу из трех профильных комитетов заксобрания. При актуализации постараемся учесть все спорные и нерешенные на сегодняшний день моменты. Программа развития системы обращения с ТКО касается каждого жителя Новосибирской области», - подчеркнул председатель комитета Евгений Покровский.

По словам зампредседателя комитета Вадима Агеенко, финансирование программы обращения с ТКО оставляет желать лучшего.

«Средств выделяется недостаточно, из-за этого невозможно строить полигоны, оснащать их системами весового контроля и сортировки мусора. Из 110 млн рублей более 90 ушло на полигон в Карасуке и помощь региональному оператору. На программу остались копейки», - пояснил парламентарий.

Поэтому депутаты областного заксобрания решили актуализировать территориальную схему обращения с отходами и пересмотреть финансирование программы.

