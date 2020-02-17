В Нижневартовске пройдет третий молодежный форум «Нефтяная столица»

Третий Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица» пройдет в Нижневартовске18-19 февраля. Целью проводимого с 2018 года в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) – Югре форума является развитие прикладной науки в нефтегазовой отрасли, консолидация ученых и специалистов России и других стран для поддержки молодежной науки.

В этом году мероприятие приурочено к 90-летию со дня образования ХМАО, добыче 12-миллиардной тонны нефти в Югре и 55-летию открытия Самотлорского месторождения.

«В этом году выбран был Нижневартовск, потому что это столица Самотлора. В этом году мы будем отмечать 55 лет открытия этого уникального месторождения. Этот форум все больше признается сообществом молодых ученых и специалистов. В этом году конкурсных работ представлено на 30% больше, чем в прошлом. Это как правило проекты, которые уже внедрены. Молодые специалисты приезжают не свои стартапы презентовать, а проекты, которые уже работают», - отметил в беседе с журналистами вице-губернатор ХМАО – Югры Алексей Забозлаев.

Впервые на форуме откроется зимняя школа «ЭнерГений», в которой примут участие студенты и учащиеся десятых классов из Югры и Санкт-Петербурга – победители и призеры международных олимпиад, авторы инновационных проектов.

Деловая программа форума включает круглые столы по актуальным проблемам ТЭК, конкурс инновационных проектов, научно-практическую конференцию молодых ученых и специалистов под эгидой совета молодых ученых РАН «Технологии будущего нефтегазодобывающих регионов», нефтяной академический конгресс имени Фармана Салманова, а также специализированную выставку «Инновации. Развитие – 2020» и практическую площадку «Научно-технологическое развитие в топливно-энергетическом комплексе».

В 2019 году в форуме «Нефтяная столица» приняли участие более тысячи человек из 16 регионов России и 15 стран мира.

Организатором форума выступает правительство ХМАО-Югры при поддержке Совета молодых ученых РАН, Российского национального комитета Мирового нефтяного совета, Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО и Санкт-Петербургского горного университета.

