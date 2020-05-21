В Москве возобновляются онлайн-торги по недвижимости

В Москве возобновляются торги по аренде и продаже городской недвижимости. До снятия ограничений в полном объеме все аукционы будут проводиться в электронном формате. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, это 90% от общего количества земельно-имущественных торгов. Ознакомиться со многими объектами можно с помощью виртуального тура на Инвестиционном портале Москвы.

Сейчас идет заявочная кампания более чем по восьми тысячам объектов недвижимости. Купить и арендовать можно нежилые помещения, земельные участки, здания, квартиры, машиноместа и нестационарные торговые объекты.

