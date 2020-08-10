В Москве сотрудников ГАИ поймали на подбросе наркотиков и вымогательстве

Троих сотрудников патрульно-постовой службы задержали в Москве по обвинению в подбросе наркотиков и вымогательстве.

Как сообщает «Интерфакс», в конце июня патрульные подбросили запрещенные вещества пассажирам автомобиля и стали вымогать у них 300 тыс. рублей под угрозой уголовного преследования.

Потерпевшие обратились в Следственный комитет. В результате подозреваемые сотрудники МВД были задержаны. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере.

Свою вину задержанные признали. Их отправили под домашний арест.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Баранов
ТЕГИ:МошенничествоНаркотикиСледственный Комитет РфГИБДД
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры