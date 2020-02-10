В Москве продадут 12 коммерческих помещений без объявления цены

В Москве на электронные торги выставлены 12 коммерческих помещений без объявления цены. На таком аукционе организатор не устанавливает стартовую цену лота, а победителем становится участник, предложивший лучшую цену.

По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, продажа без объявления цены позволяет с одной стороны повысить реализацию лотов городского имущества, с другой стороны - снизить барьеры для предполагаемых покупателей, тем самым, повышая уровень конкуренции.

«Например, средняя конкуренция за такие лоты в прошлом году составила 54 участника на лот – это рекордные показатели. Минимальная цена приобретения «бесценного» помещения площадью 132 кв. м обошлась победителю в два миллиона. Максимальная цена составила 90,1 миллиона рублей. За эту сумму победитель выкупил у города отдельно стоящее здание площадью 18,5 тысячи кв. м в Бескудниковском переулке Северного административного округа», - сказал Щербаков.

Он отметил, что заявочная кампания на 12 помещений без объявления цены продлится до первых чисел марта.

«По два «бесценных» лота расположены в Северном, Северо-Западном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах. Отдельные предложения также доступны на востоке, в центре и в Зеленограде. Площадь помещений варьируется от 115 до 521 кв. м», - подчеркнул Щербаков.

Подать заявку на участие за эти помещения можно на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа недвижимости».

