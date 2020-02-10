В Москве продадут 12 коммерческих помещений без объявления цены
В Москве на электронные торги выставлены 12 коммерческих помещений без объявления цены. На таком аукционе организатор не устанавливает стартовую цену лота, а победителем становится участник, предложивший лучшую цену.
По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, продажа без объявления цены позволяет с одной стороны повысить реализацию лотов городского имущества, с другой стороны - снизить барьеры для предполагаемых покупателей, тем самым, повышая уровень конкуренции.
«Например, средняя конкуренция за такие лоты в прошлом году составила 54 участника на лот – это рекордные показатели. Минимальная цена приобретения «бесценного» помещения площадью 132 кв. м обошлась победителю в два миллиона. Максимальная цена составила 90,1 миллиона рублей. За эту сумму победитель выкупил у города отдельно стоящее здание площадью 18,5 тысячи кв. м в Бескудниковском переулке Северного административного округа», - сказал Щербаков.
Он отметил, что заявочная кампания на 12 помещений без объявления цены продлится до первых чисел марта.
«По два «бесценных» лота расположены в Северном, Северо-Западном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах. Отдельные предложения также доступны на востоке, в центре и в Зеленограде. Площадь помещений варьируется от 115 до 521 кв. м», - подчеркнул Щербаков.
Подать заявку на участие за эти помещения можно на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Продажа недвижимости».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Экс-главу СК по Москве Дрыманова просят лишить свободы на 16 лет
- Bloomberg рассказал об особой надежде Путина на правительство Мишустина
- Дефицит масок возник из-за их продажи в Китай
- Глава ВОЗ: Распространение коронавируса может ускориться
- Минобрнауки РФ отменило указ об ограничении контактов с иностранцами