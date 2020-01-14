В Москве построят девять промышленных предприятий

В Москве на электронных торгах было реализовано девять земельных участков под строительство промышленных объектов. Об этом сообщил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«С 2013 года через аукционы столицы реализованы девять лотов, победители торгов построят предприятия в Северо-Западном, Западном административных округах и в Зеленограде. Самое крупное производство площадью 32,7 тысяч кв. м будет построено до 2027 года на юге Москвы», - уточнил вице-мэр.

Аукционы «специального назначения» привлекают ограниченное количество претендентов, добавил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев. По его словам, организация промышленного производства требует от инвестора значительных затрат, выполнения определенных требований и продуманной бизнес-стратегии.

«Сравнительные данные за семь лет показывают, что уровень конкуренции на торгах за право аренды земли под промышленное строительство – примерно три компании на лот. Например, в 2019 году было реализовано четыре подобных лота, в каждом аукционе, в среднем, участвовало пять инвесторов», - пояснил Дёгтев. Он отметил, что цена аренды таких земельных участков стартует от 617,8 тысячи рублей.

Под промышленные производства земельные участки предоставляется и без торгов. Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, с 2016 года столичная градостроительно-земельная комиссия Москвы без проведения торгов под 32 масштабных инвестиционных проекта передала в аренду 41 земельный участок.

«Это 41 земельный участок общей площадью 76,3 га с предельно возможной площадью строительства объектов – 1 024 521 кв. м. Общий объем планируемых инвестиций в реализацию данных проектов составляет 52 998 млн рублей, количество вновь создаваемых рабочих мест – 13,82 тыс.», – сообщил он.

Все земельные участки, которые можно взять в аренду у столицы, представлены на инвестиционном портале Москвы.

