В Москве отреставрируют усыпальницу Романовых

Правительство Москвы проведет конкурс с ограниченным участием на реставрацию ансамбля Новоспасского монастыря - объекта культурного наследия федерального значения. По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, он будет объявлен в ближайшее время, сейчас идет подготовка конкурсной документации.

Информация о конкурсе будет опубликована на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, а также на Портале поставщиков столичного департамента по конкурентной политике.

«Победителю конкурса предстоит провести реставрационные работы на территории Новоспасского монастыря по восстановлению куполов церквей, стен и кирпичной кладки Преображенского собора. Кроме того, закупкой предусмотрена реставрация входа в усыпальницу Романовых», - сказал Ефимов.

Он пояснил, что конкурс с ограниченным участием предполагает отбор победителей с учетом ценовых и неценовых критериев, в числе которых опыт, набор необходимых компетенций, поскольку в ходе реставрации будет проведено воссоздание фресок во внутренней части собора.

«Такой способ позволяет определить максимально подходящего исполнителя», - добавил вице-мэр.

Контракт рассчитан на два года, отметил глава департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Ремонтно-реставрационные работы планируется проводить в тринадцать этапов в течение 480 календарных дней с момента заключения контракта. Таким образом, свою деятельность победитель конкурса будет вести в течение 2020-2021 годов», - сказал Щербаков.

Спасо-Преображенский собор Новоспасского монастыря - второй по величине православный храм столицы после Успенского кафедрального собора. Он был основан в 1491 году по приказу Ивана Третьего и освящен в 1497 году. В 1645–1647 годах храм разобрали, на его месте возвели новый собор большего размера, который был задуман как усыпальница Романовых. Согласно историческим документам и описаниям, в подклете (подвальном этаже) Спасо-Преображенского собора насчитывалось более 70 захоронений бояр Романовых и их близких.

Современный адрес нахождения объекта: Крестьянская площадь, дом 10, строение 12.

