В Москве на торги выставят коммерческую недвижимость ценой до 1,5 млн рублей
Шесть нежилых помещений с начальной ценой до полутора миллиона рублей выставлены на электронные торги, организованные департаментом Москвы по конкурентной политике.
Лоты представляют собой нежилые помещения небольшой площади – от 6 до 15,6 кв. м. Они располагаются на улице Правды, Булатниковском проезде, Свободном проспекте, улице Берзарина и улице Миклухо-Маклая, а также на территории Зеленограда. Стартовая цена самого дешевого объекта составляет 893 тысячи рублей.
Подать заявки на участие в аукционе можно до конца марта-начала апреля 2020 года. Лотовая документация доступна на инвестиционном портале города Москвы.
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