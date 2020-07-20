В Москве на продажу выставили помещение в центре города
В Москве на торги, которые организует столичный департамент по конкурентной политике, выставили помещение в доходном доме у метро «Смоленская».
Объект площадью 92,4 кв. м находится в доме № 12 в Кривоарбатском переулке. Это здание было построено в 1914 году по проекту архитектора Владислава Домбровского. Оно не является объектом культурного наследия и свободно от обременений.
Подвальное помещение свободного назначения оборудовано всеми необходимыми инженерными коммуникациями и полностью готово к эксплуатации.
«Цена за лот стартует от 9,1 млн рублей. Учитывая выгодную локацию в центре города, удобную транспортную доступность и хорошее техническое состояние помещения, думаю, конкуренция на торгах будет высокой», - отметил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, с начала года в Центральном округе Москвы было продано шесть помещений, а конкуренция на торгах составила в среднем семь участников на лот.
Заявочная компания по объекту продлится до 19 августа. Торги состоятся 27 августа. Ознакомиться с техническими характеристиками всех помещений, выставленных на торги, можно на инвестиционном портале Москвы.
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