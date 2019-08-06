В Москве на МКАД столкнулись шесть машин, есть пострадавшие

В российской столице столкнулись сразу шесть машин. Дорожный инцидент произошел на кольцевой автодороге на северо-западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.

Отмечается, что в связи с происшествием перекрыли движение по четырем полосам из пяти.

По предварительным данным, в аварии пострадало два человека. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

