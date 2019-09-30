В Московской торгово-промышленной палате представят закупки от 3 млн рублей

2 октября в Московской торгово-промышленной палате (МТПП) пройдет первое публичное представление закупок со сниженной ценовой планкой, от 3 млн рублей. Это позволит расширить участие в городских закупках столичного малого бизнеса, считает заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Практика публичного представления закупок Москвы набирает обороты. За три месяца, с момента старта проекта, московские заказчики представили более 70 процедур от 100 миллионов рублей, предоставив тем самым возможность предпринимательскому сообществу задать интересующие вопросы и получить исчерпывающую информацию», - сказал Ефимов.

По его словам, столичные власти пошли навстречу пожеланиям малого бизнеса, работающего на рынке закупок, и снизили ценовой порог контрактов, которые выносятся на публичное представление.

Глава московского департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев в свою очередь напомнил, что публичное представление закупок было внедрено в Москве в июле.

«Обратная связь с теми, кто готов сотрудничать с городом в рамках контрактных отношений, необходима. От этого во многом зависит качество исполнения контракта. Это обоюдополезная задача: поставщик оценивает свои силы, заказчик получает более полное представление о ситуации на рынке. Такие мероприятия позволяют повысить открытость рынка закупок и информирование потенциально возможных поставщиков о возможностях работы с городом», - подчеркнул Дёгтев.

Он добавил, что 2 октября в МТПП будут рассмотрены три пула закупок.

«Первая из представляемых закупок затрагивает работы по текущему ремонту зданий и помещений. Также будут презентованы процедуры на поставку различного оборудования для образовательных учреждений столицы. Третий пул процедур будет посвящен работам по реконструкции контейнерных площадок на территории Центрального административного округа столицы», - пояснил Геннадий Дёгтев.

Всего на мероприятии будет рассмотрено 16 закупочных процедур, цена контрактов за которые колеблется от 4 до 23 миллионов рублей.

Начало встречи: 10.00

Место проведения: Петровка, 15 (Московская торгово-промышленная палата).

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

