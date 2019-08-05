В Минтруде назвали прогноз о 15 млн безработных россиян преувеличенным
Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда при Министерстве труда назвал данные прогноза о 15 млн безработных в России преувеличенными. В организации считают, что миллионы россиян, работающие охранниками, продавцами и водителями, не потеряют работу в ближайшем будущем, сообщает агентство RNS.
Как заявили агентству в организации, профессии водителей, продавцов, охранников есть и будут оставаться востребованными на рынке. При этом во ВНИИ согласились, что определенные профессии будут меняться в связи с цифровизацией.
«Меняются не только технологии, но и спрос на новые товары и услуги. Появляются новые виды деятельности, благодаря чему занятость постепенно перетекает из одной сферы в другую», — приводит цитату представителя организации RNS.
Напомним, член комитета Госдумы по социальной политике Олег Шеин ранее заявил, что 15 миллионов россиян, не имеющих специальной квалификации, вскоре лишаться занятости.
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