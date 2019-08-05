В Минтруде назвали прогноз о 15 млн безработных россиян преувеличенным

Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда при Министерстве труда назвал данные прогноза о 15 млн безработных в России преувеличенными. В организации считают, что миллионы россиян, работающие охранниками, продавцами и водителями, не потеряют работу в ближайшем будущем, сообщает агентство RNS.

Как заявили агентству в организации, профессии водителей, продавцов, охранников есть и будут оставаться востребованными на рынке. При этом во ВНИИ согласились, что определенные профессии будут меняться в связи с цифровизацией.