В Крыму пресечена деятельность экстремистской религиозной организации

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресечена противоправная деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы». Эта организация официально признана сектой и запрещена в России.

Во время обыска у мужчины была изъята специальная литература, несколько сот отчетов о сборе пожертвований и проповедническом служении, пишет КИА.

В отношении задержанного, который проводил собрания, вовлекал в свои ряды новых адептов, пропагандируя незаконные религиозные идеи, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремисткой организации»).