В Крыму пресечена деятельность экстремистской религиозной организации
УФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресечена противоправная деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы». Эта организация официально признана сектой и запрещена в России.
Во время обыска у мужчины была изъята специальная литература, несколько сот отчетов о сборе пожертвований и проповедническом служении, пишет КИА.
В отношении задержанного, который проводил собрания, вовлекал в свои ряды новых адептов, пропагандируя незаконные религиозные идеи, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремисткой организации»).
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН призвал донести на «труса» Шнурова в полицию за клип на песню «i_$uss». В видео использованы мотивы из Нового завета и христианской обрядности.
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