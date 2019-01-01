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В Крыму пресечена деятельность экстремистской религиозной организации

5 июня21:31

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю пресечена противоправная деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы». Эта организация официально признана сектой и запрещена в России.

Во время обыска у мужчины была изъята специальная литература, несколько сот отчетов о сборе пожертвований и проповедническом служении, пишет КИА.

В отношении задержанного, который проводил собрания, вовлекал в свои ряды новых адептов, пропагандируя незаконные религиозные идеи, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремисткой организации»).

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В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН призвал донести на «труса» Шнурова в полицию за клип на песню «i_$uss». В видео использованы мотивы из Нового завета и христианской обрядности.

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ТЕГИ:РелигияКрымСекта