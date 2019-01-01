В Грузии в столкновениях с полицией пострадали 27 человек

В Панкисском ущелье в Грузии в ходе столкновений местных жителей с сотрудниками полиции 27 человек пострадали. Такое заявление сделал Мамука Челидзе, заместитель главы департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии.

«К этому времени, по нашей информации, скорую медицинскую помощь получили 27 человек, в том числе 12 местных жителей и 15 сотрудников отряда специального назначения. Восемь пострадавших сотрудников МВД переведены в клиники», — заявил Челидзе.

В Пакинское ущелье выехали глава МВД Грузии Георгий Гахария, руководитель Минрегионразвития Майя Цкитишвили и министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, сообщает ТАСС.

Столкновения связаны с протестами жителей Панкисского ущелья по поводу строительства новой гидроэлектростанции «Хадори-3».

