В Бундестаге решили напугать Россию

Представители фракции свободной демократической партии Германии немецкого парламента призвали принять новую стратегию в отношении России, чтобы оказать давление на «внешнего агрессора» в связи с ситуацией на востоке Украины.

В документе «Миру на Украине нужен новый импульс» идет речь о необходимости введения дополнительных мер влияния на Россию, которые должны оказать «устрашающее воздействие». Для этого, пишет Bild, парламентарии предлагают привлечь миссию Организации объединенных наций или дополнительные силы гражданской полиции из ФРГ, способные вызвать соответствующую реакцию.

Ранее немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН, почему большая часть немцев поддерживает политику сближения с Россией.

