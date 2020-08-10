В Белоруссии задержали три тысячи протестующих

Три тысячи человек были задержаны в Белоруссии за участие в несанкционированных акциях протеста. Об этом, как передает РБК, сообщило МВД республики.

Около тысячи протестующих было задержано в Минске, и более двух тысяч в других областях республики.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыБелоруссия
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