В аукционах по столичному имуществу приняло участие рекордное число инвесторов

С начала 2019 года более 15 тыс. заявителей приняли участие в аукционах по продаже и аренде недвижимости Москвы и ГУПов. По словам заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, количество участников торгов в первом полугодии превысило показатель всего 2016 года и практически сравнялось с итоговым показателем 2017 года.

«Более 15 тыс. заявителей приняли участие в более 2 тыс. аукционов в первом полугодии нынешнего года. Разница с аналогичным периодом 2018 года существенная - в 2,7 тыс. аукционов участвовали 10,5 тыс. претендентов. За аналогичный период 2017 года состоялись 2,8 тыс. торгов с участием 7 тыс. заявителей. Если смотреть еще шире, то количество заявителей в нынешнем году превысило показатель всего 2016 года на 2,5 тыс. участников», - сказал Владимир Ефимов.

По данным вице-мэра если 2016-2017 годах на лот в среднем претендовали три-четыре участника, в минувшем году - пять, то по промежуточным итогам 2019 года в среднем на лот претендуют семь участников.

Рекордная активность инвесторов была достигнута в том числе за счет интересных для предпринимателей предложений, поступающих напрямую от города, полагает руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Возможность аренды со специальной стартовой ставкой 4,5 тысяч рублей за квадратный метр в год, воспользоваться которой могут только представители СМП, появилась с 2017 года и сразу вызвала серьезный интерес со стороны предпринимательского сообщества. Позже, в 2018 году, на торгах для малого бизнеса появились лоты со стартовой ценой 1 тысяча рублей за квадрат в год, и сейчас в среднем на такие лоты претендуют от 6 участников», – рассказал Геннадий Дёгтев.

Подробно о предложениях от города можно узнать на Инвестиционном портале города Москвы. Актуальная информация о программах реализации имущества, специальных условиях и тенденциях реализации объектов публикуются в разделе Департамента города Москвы по конкурентной политике на сайте Mos.ru и в социальных сетях департамента – Фейсбук и ВКонтакте.

