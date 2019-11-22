Участников Семейного финансового фестиваля в Москве научат конкуренции

23 ноября участникам Семейного финансового фестиваля предложат сыграть в настольные финансовые игры «Экономикус. Биржа торгов» и «Открытая конкуренция».

Игротека на фестивале будет организована в рамках городского проекта «Дни московской конкуренции», организатором которого выступает столичный департамент по конкурентной политике.

Глава департамента Геннадий Дёгтев считает, что важно с детства понять, что такое конкуренция и какие конкурентные преимущества помогут стать успешным.

«Знакомство со сложными понятиями и бизнес-процессами происходит гораздо легче, когда для этой цели используется игровая форма. Участники семейного фестиваля смогут благодаря нашей конкурентной игротеке повысить уровень экономической грамотности, прокачать скиллы предпринимателя, понять принципы конкуренции через специально разработанные бизнес-игры. Вполне вероятно, что эти навыки, полученные в игровом формате помогут построить сегодняшним школьникам успешную карьеру в будущем», - сказал Дёгтев.

Игротека финансовых настольных игр Дней московской конкуренции будет работать весь день с 11.00 до 18.00. Участники фестиваля смогут попробовать выиграть контракт через аукцион, а также заработать репутацию на рынке в играх «Экономикус. Биржа торгов» и «Открытая конкуренция».

Семейный финансовый фестиваль - первое в России мероприятие в формате edutainment, призванное повысить финансовую грамотность всей семьи. Проводится дважды в год — весной и осенью.

Участники фестиваля - взрослые и дети - научатся прогнозировать свое финансовое будущее и ставить перед собой финансовые цели. Они узнают, как повлияет на их личный или семейный бюджет изменение стратегии финансового поведения. В каждой локации фестиваля гости найдут ответ на вопрос: что можно сделать сегодня, чтобы жить в достатке завтра?

Дни московской конкуренции - масштабный мультиформатный проект, который впервые проходит в столице. Его цель - привлечь внимание общественности, представителей органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества к вопросам формирования здоровой конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса в условиях стремительной цифровой трансформации глобальной экономики.

До конца года в столице будут проходить конференции, мероприятия для студентов и школьников, а также бизнес-встречи.

