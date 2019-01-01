Для столичных больниц закупят инновационное медоборудование

9 июля в Московской торгово-промышленной палате будут представлены контракты на диагностическое и лечебное оборудование для медучреждений Москвы. О требованиях к диагностическим системам, операционным микроскопам и высокоточному электрофизиологическому оборудованию расскажут представители столичного департамента здравоохранения. Начальная цена контрактов составляет от 63 до 490 млн рублей.

По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дёгтева, среднегодовой рост рынка медтехники в России оценивается в 10-12%, что во многом объясняется крупными инвестициями государства в отрасль.

«Принять участие в московских аукционах могут компании из любого региона, их информированность важна для здоровой конкуренции. Судя по отклику компаний на приглашение принять участие в публичном представлении закупок, видим, что интерес к сотрудничеству есть, как есть и готовность к открытому диалогу», - отметил Дёгтев.

Также будут представлены два контракта на оборудование для кардиологических ультразвуковых исследований, общая цена которых составляет 972 млн рублей. Кроме того представители заказчика расскажут о закупке систем интраоперационной визуализации и высокоточного электрофизиологического оборудования.

Мероприятие для всех желающих пройдет 9 июля 2019 года по адресу: Петровка, 15 (зал Московской торгово-промышленной палаты). Начало в 10:00.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации на сайте.

