Тверской губернатор ознакомился с инновационными технологиями местных производителей

Выставку инновационных технологий тверских производителей посетил в рамках областного Форума муниципальных образований губернатор региона Игорь Руденя. На экспозиции представлены достижения более 40 предприятий Верхневолжья. В этом году главная тема Форума - реализация в регионе нацпроектов Владимира Путина.

«В Тверской области по 12 национальным проектам реализуется 50 региональных проектов. Основные национальные проекты, которые мы считаем самыми важными для региона, - это «Безопасные и качественные автодороги» и «Жилье и городская среда» - то, что является сегодня самым востребованным у нашего населения», - отметил Игорь Руденя накануне на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым.

Особое внимание на выставке уделено переходу Тверской области на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На ней развернуты макеты современного мусороперерабатывающего завода и полигона. Как подчеркнул Игорь Руденя в ходе осмотра, очень важно внедрять современные решения, связанные со сбором и утилизацией ТКО.

Отдельная экспозиция отведена развитию малого бизнеса. В частности, на ней представлен голографический макет хлебопекарной машины от Тверского завода пищевого оборудования. На площадке также организованы консультации областного центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

