Тверской губернатор Игорь Руденя передал муниципалитетам области новый спецавтотранспорт

Несколько десятков единиц специального автотранспорта передал учреждениям социальной сферы и пожарно-спасательным подразделениям МЧС России по Тверской области губернатор региона Игорь Руденя. Церемония состоялась 21 августа в рамках проходящего в Твери Форума муниципальных образований.

«Сегодня мы вручаем технику, которая должна работать на территории Тверского региона в интересах наших граждан. Эта работа, которая осуществляется в рамках национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным», - отметил Игорь Руденя.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в Тверской области были приобретены 16 новых автобусов «Газель- Next» вместимостью 16 посадочных мест. Они облегчат посещение медучреждений проживающим в селах гражданам старшего возраста. Автобусы отвечают всем требованиям безопасности, оснащены «тревожными кнопками» ЭРА-ГЛОНАСС, тахографами и кондиционерами.

Автопарк пожарно-спасательных подразделений Тверской области пополнили пять единиц техники, в том числе пожарная автоцистерна и два малых патрульных комплекса на базе УАЗ Pickup.

