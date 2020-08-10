Тихановская не признала итоги выборов президента Белоруссии

В штабе кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской отказались признать предварительные результаты прошедшего 9 августа голосования, которые обнародовал ЦИК республики.

Как передает РИА Новости, доверенное лицо оппозиционного кандидата утверждает, что по данным с избирательных участков за Тихановскую проголосовали 70-80% избирателей, и она победила на выборах президента.

