Тихановская не признала итоги выборов президента Белоруссии

В штабе кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской отказались признать предварительные результаты прошедшего 9 августа голосования, которые обнародовал ЦИК республики.

Как передает РИА Новости, доверенное лицо оппозиционного кандидата утверждает, что по данным с избирательных участков за Тихановскую проголосовали 70-80% избирателей, и она победила на выборах президента.

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Фото: instagram.com/stranadlyazhizni
ТЕГИ:ОппозицияВыборы ПрезидентаБелоруссия
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