До конца недели в Москве будет прохладно и дождливо. Теплая погода, как сообщает АГН Москва, вернется в столицу только в начале следующего месяца.

В пятницу, 28 июня, синоптики ожидают сильный дождь, местами с грозой и порывами ветра до 13-18 м/с. Температура днем +16…+18⁰С в городе и +14…+19⁰С - в Подмосковье. В субботу будет еще прохладнее: термометры покажут +11…+13⁰С в Москве и +9…+14⁰С – по области. Скорость ветра составит 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Но в воскресенье, 30 июня, потеплеет до +19…+21⁰С в столице и до +16…+21⁰С в Московской области. Местами пройдет небольшой дождь.

В первые дни июля станет еще теплее В понедельник температура повысится до +20…+25⁰С, во вторник столбики термометров достигнут +22…+27⁰С. Однако не исключены небольшие кратковременные дожди.

