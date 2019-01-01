Свиридов: На Таганке появился новый объект культурного наследия

Мосгорнаследие признало объектом культурного наследия дом на Таганке. На протяжении двух лет глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов по просьбам москвичей и архзащитников добивался включения дома 26 корпус 1 на Гончарной улице в список объектов культурного наследия.

Были направлены запросы в Центральный государственный архив Москвы для предоставления архивных документов, после чего совместно с Эриком Шахназаряном, автром проекта Hidden Plases of Moscow, и Павлом Акаевым, активистом движения «Арзнадзор», Свиридов направил заявку в Департамент культурного наследия на включение дома в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Дом является уникальным памятником архитектуры, одним из прекрасных образцов «сталинского неоклассицизма» архитектора В.Руднева. «Здание практически в идеальной сохранности, сохранились наливные полы, мозаика», - отметил представитель «Архнадзора» Павел Акаев.

В нем проживали Народный артист СССР Юрий Александрович Гуляев, в разные годы с 1953 по 1995 год жили выдающиеся военачальники, которые внесли большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.







