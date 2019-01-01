Старт грузового корабля Dragon для МКС перенесен на один день

Космический корабль Dragon американской компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, отправится к Международной космической станции (МКС) на день позже запланированного срока. Информация об этом размещена в микроблоге SpaceX в Twitter.

Dragon старует с мыса Канаверал во Флориде, где базируются ВВС США. Запуск 17-й миссии перенесен с 30 апреля на 1 мая.

Предыдущий полет к МКС Dragon совершил 19 февраля, доставив груз, необходимый космонавтам для научных опытов.

Ранее космонавт Сергей Рязанский в беседе с НСН объяснил, почему глобальные проекты в космосе России и Америке нужно выполнять сообща.

