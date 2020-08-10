Стало известно местонахождение задержанного в Минске журналиста Пегова

Российский журналист и основателя проекта WarGonzo Семен Пегов находится в Центре изоляции правонарушителей в Минске. Об этом сообщило RT.

Ранее стало известно, что автор проекта WarGonzo Семен Пегов был избит и задержан сотрудниками белорусского ОМОНа. Появилось видео, как силовики волочат его по асфальту без сознания к автозаку. Военные корреспонденты Александр Коц и Евгений Поддубный обратились к МИД РФ с просьбой помочь установить местонахождение коллеги, отмечает «Свободная пресса».

Среди задержанных также оказались специальный корреспондент «Медузы» Максим Солопов и журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Они сообщили, что Солопова очень сильно избили. О его местонахождении до сих пор неизвестно.

