Стало известно местонахождение задержанного в Минске журналиста Пегова
Российский журналист и основателя проекта WarGonzo Семен Пегов находится в Центре изоляции правонарушителей в Минске. Об этом сообщило RT.
Ранее стало известно, что автор проекта WarGonzo Семен Пегов был избит и задержан сотрудниками белорусского ОМОНа. Появилось видео, как силовики волочат его по асфальту без сознания к автозаку. Военные корреспонденты Александр Коц и Евгений Поддубный обратились к МИД РФ с просьбой помочь установить местонахождение коллеги, отмечает «Свободная пресса».
Среди задержанных также оказались специальный корреспондент «Медузы» Максим Солопов и журналисты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко. Они сообщили, что Солопова очень сильно избили. О его местонахождении до сих пор неизвестно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
898 тыс.+4 945 / сут.
Умерли
15 131+130 / сут.
Выздоровели
703 тыс.+6 494 / сут.
- Байден выбрал кандидата в вице-президенты США
- За сутки в Москве умерли 12 пациентов с COVID-19
- «Локомотив» обыграл «Рубин» со счетом 2:0
- Источник рассказал о состоянии Ефремова после госпитализации
- Президент Литвы призвал провести саммит ЕС по ситуации в Белоруссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru