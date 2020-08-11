США отказались признать выборы президента Белоруссии свободными

США не признают прошедшие президентские выборы в Белоруссии свободными и честными. Об этом, как сообщает «Свободная пресса», заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Он подчеркнул, что Вашингтон «решительно осуждает» насилие в по отношении протестующих и задержания сторонников оппозиции.

«Мы поддерживаем демократические устремления народа Белоруссии», - заявил глава американской дипломатии.

Ранее, как сообщает RT, кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение под названием «Я уехала к детям», в котором объяснила причины своего отъезда из страны.

