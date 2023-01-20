Собянин сообщил о завершении уникального проекта реабилитации Битцевского леса
В Москве до конца 2023 года откроется шесть пунктов проката спортивного инвентаря, подобных тому, что начал работу в Битцевском парке. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Недавно мы открыли в Битцевском парке современный центр проката спортинвентаря. Отдыхающие могут арендовать лыжи или тюбинг. Летом здесь будут велосипеды, самокаты, палки для скандинавской ходьбы и лыжи-роллеры», - рассказал Собянин.
Он также подчеркнул, что открытием этого центра завершен уникальный проект реабилитации Битцевского леса.
«Нам особенно важно было сохранить заповедную часть парка, поэтому все активности перенесли на его окраины - ближе к жилым кварталам», - отметил мэр.
По его словам, 10 подобных современных прокатов спортинвентаря с раздевалками и душевыми заработали и в других районах Москвы, а до конца года откроется еще шесть.
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