Собянин сообщил о завершении уникального проекта реабилитации Битцевского леса

В Москве до конца 2023 года откроется шесть пунктов проката спортивного инвентаря, подобных тому, что начал работу в Битцевском парке. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Недавно мы открыли в Битцевском парке современный центр проката спортинвентаря. Отдыхающие могут арендовать лыжи или тюбинг. Летом здесь будут велосипеды, самокаты, палки для скандинавской ходьбы и лыжи-роллеры», - рассказал Собянин.

Он также подчеркнул, что открытием этого центра завершен уникальный проект реабилитации Битцевского леса.

«Нам особенно важно было сохранить заповедную часть парка, поэтому все активности перенесли на его окраины - ближе к жилым кварталам», - отметил мэр.

По его словам, 10 подобных современных прокатов спортинвентаря с раздевалками и душевыми заработали и в других районах Москвы, а до конца года откроется еще шесть.

