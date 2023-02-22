Собянин рассказал о внедрении решений резидентов технопарков

Более 2 тысяч технологических компаний работает в 49 технопарках Москвы, создано около 70 тысяч рабочих мест. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Уже 10 лет мы активно поддерживаем совершенствование инновационной инфраструктуры Москвы», - отметил мэр.

Он рассказал, что семь технопарков были созданы в рамках инвестиционных приоритетных проектов города.

Собянин также подчеркнул, что резиденты технопарков успешно реализуют проекты в разных сферах: науке, промышленности, ИТ и многих других, а продукция компаний используется в повседневной жизни как москвичами, так и жителями других регионов и стран, бизнесом и государством.

По его словам, сегодня московские технопарки - это место, где создаются разработки, улучшающие жизнь горожан каждый день.

