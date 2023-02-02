Собянин рассказал о модернизации инфекционной службы Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о модернизации инфекционной службы столицы.

По его словам, программа по модернизации всей системы работы инфекционной службы Москвы заработала в 2019 году.

Мэр отметил, что на сегодняшний день удалось дооснастить действующие инфекционные отделения в больницах, реконструировать главный корпус детской инфекционной клинической больницы №6, построить новый детский инфекционный корпус ММКЦ «Коммунарка», Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское», на площадке 1-й городской инфекционной больницы началось возведение новых современных корпусов.

«В целом мощность инфекционной службы Москвы составляет свыше 3,5 тыс. коек, из них - 1 тыс. 999 для лечения взрослых и 1 тыс. 570 - для детей», - уточнил Собянин.

Он также подчеркнул, что с момента запуска программы ни на минуту не была приостановлена ее реализация и стремление к тому, чтобы работа инфекционной службы города соответствовала самым современным стандартам.

