Собянин рассказал о модернизации инфекционной службы Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал о модернизации инфекционной службы столицы.
По его словам, программа по модернизации всей системы работы инфекционной службы Москвы заработала в 2019 году.
Мэр отметил, что на сегодняшний день удалось дооснастить действующие инфекционные отделения в больницах, реконструировать главный корпус детской инфекционной клинической больницы №6, построить новый детский инфекционный корпус ММКЦ «Коммунарка», Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское», на площадке 1-й городской инфекционной больницы началось возведение новых современных корпусов.
«В целом мощность инфекционной службы Москвы составляет свыше 3,5 тыс. коек, из них - 1 тыс. 999 для лечения взрослых и 1 тыс. 570 - для детей», - уточнил Собянин.
Он также подчеркнул, что с момента запуска программы ни на минуту не была приостановлена ее реализация и стремление к тому, чтобы работа инфекционной службы города соответствовала самым современным стандартам.
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