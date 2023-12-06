Собянин рассказал о ходе развития территории бывшего Тушинского аэродрома
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства крытого теннисного центра на территории бывшего Тушинского аэродрома на Волоколамском шоссе, а также принял участие в открытии нового храма святого равноапостольного князя Владимира.
По его словам, в ближайшие годы в Тушино будут построены ещё два дворца спорта.
«Поздравляю вас с новым залом, занимайтесь», – сказал Собянин в ходе общения с теннисистами.
В четырёхэтажном здании площадью 8,5 тыс. кв.м обустроены 6 теннисных кортов – с раздевалками, душевыми и помещениями для хранения спортинвентаря. Отдельный зал предусмотрен для настольного тенниса и ещё два для сквоша. В спорткомплексе также будут медицинский и административные блоки, тренерские, тренажерный зал, а также магазин и буфет.
В здании создана безбарьерная среда. Новый теннисный центр будет открыт для посетителей в 2024 году. Финансирование строительства велось в рамках комплексного развития территории бывшего Тушинского аэродрома.
В рамках этой же программы было профинансировано строительство духовно-культурного центра с храмом святого Владимира в Тушино на 785 прихожан, которое было завершено в октябре 2023 года.
Общая площадь комплекса составляет около 6,2 тыс. кв. м. Белокаменный храм шатрового типа в высоту достигает 58 м до креста. Архитектурный ансамбль также включает культурно-выставочный центр. Вокруг центра появится новый парк.
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