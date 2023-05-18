Собянин: Работы на южном участке МСД будут завершены в этом году
Работы по строительству на южном участке Московского скоростного диаметра будут завершены уже в этом году. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в ходе осмотра строительства участка от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД.
По его словам, это один из самых трудных дорожных городских проектов в мире.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев доложил градоначальнику, что для ускорения работ была задействована дополнительная техника.
Гендиректор компании-подрядчика АО «МИСК» Фарит Хайдаров рассказал, что работы на участке ведутся круглосуточно.
Дорога в шесть полос длиной около 4 км без учета съездов на прилегающие улицы начинается в районе пересечения путей Павелецкого направления МЖД и МЦД-2, пройдет далее вдоль путей МЦД-2, пересечет ул. Подольских Курсантов и дойдет до МКАД.
Её открытие позволит улучшить транспортную доступность ряда районов столицы с общим числом жителей более 630 тыс. человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru