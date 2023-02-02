Собянин: промпредприятиям Москвы доступно более 20 системных мер поддержки

Сумма одобренных льготных кредитов промышленным предприятиям и инвесторам, которые возводят на территории столицы нежилые объекты, превысила 214 млрд руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Как пояснил градоначальник, также в рамках этой масштабной антикризисной программы финансовую поддержку получило 78 организаций из разных сфер. В них заняты более 90 тыс. человек. Помимо этого, ставка по льготным инвестиционным кредитам снижена с 9% до 3%, а максимальный размер увеличен с 1 млрд до 3 млрд руб.

Сергей Собянин уточнил, что полученные средства в рамках льготного инвесткредита можно направить на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, закупку нового оборудования или на финансирование затрат по созданию промышленной инфраструктуры.

«Реализацией льготной программы занимается Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства», - уточнил мэр.

Он также рассказал, что столичным промышленным предприятиям доступно более 20 системных мер поддержки, среди которых субсидии на возмещение части затрат по лизингу (до 100 млн руб. в год), выплату процентов по кредитам на приобретение оборудования (до 200 млн руб. в год), технологическое присоединение к инженерным сетям (до 100 млн руб. в год).

