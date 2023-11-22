Собянин отметил высокие темпы строительства Троицкой линии метро

Строительство Троицкой линии Московского метрополитена ведется сейчас в высоком темпе, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня историческое событие для этой ветки метро – пройдены все тоннели», – подчеркнул градоначальник.

По его словам, в настоящее время на всех станциях ведутся строительные работы.

«"Тютчевская" в большой степени готовности – около 80%, там начались уже отделочные работы», – уточнил Собянин.

Он также поручил строителям завершить стройку раньше намеченного срока.

Новая Троицкая линия метро пройдет от станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца до Троицка. Её общая длина составит 43 км. На линии будут работать 17 станций. Прогнозируемый пассажиропоток на вход превысит 300 тыс. пассажиров в день.

Завершение основных работ по строительству первой очереди Троицкой линии метро от станции «ЗИЛ» до станции «Коммунарка» намечено на 2024 год.

