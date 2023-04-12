Собянин открыл детский технопарк на юге Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в День космонавтики открыл детский технопарк «Наукоград» по обучению проектированию авиационной и космической техники, созданный на базе Московского финансово-юридического университета.

По его словам, в столице уже больше 20 детских технопарков, и в эту работу включены десятки московских вузов, высокотехнологичных предприятий.

«В Москве создается все, начиная от проектирования до уже сборки космических кораблей. Очень важно, что со школьной скамьи дети проявляют интерес, и не просто интерес, а участвуют реально в каких-то экспериментах, проектах», - подчеркнул мэр.

Он также выразил надежду, что детям, представленные в технопарке направления, будут интересны, и, тем самым, будет сделан ещё один небольшой шаг в подготовке кадров для будущих технологий.

Детский технопарк «Наукоград» был открыт в новом корпусе МФЮА на ул. Генерала Белова, его площадь составляет 550 кв. м.

По предлагаемым программам обучения школьники могут получить знания и навыки в таких отраслях, как авиация, космонавтика, беспилотные летательные аппараты, информационные технологии, архитектура и дизайн.

Обучение в технопарке проходит на базе четырех профильных лабораторий: беспилотных летательных аппаратов, авиации и космонавтики, робототехники, языков программирования. Кроме того, на авиатренажере - части фюзеляжа самолета Ту-134А, можно изучить основы пилотирования.

