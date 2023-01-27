Собянин: Москва остается лидером по безопасности дорожного движения в России
Москва остаётся лидером по безопасности дорожного движения в России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, по сравнению с 2010 годом число ДТП с пострадавшими в 2022 году уменьшилось на 34%. Количество погибших на дорогах снизилось более чем в 2,5 раза. Уровень социального риска по итогам 2022 года предварительно составляет 2,37, что соответствует показателям развитых стран мира.
«Для повышения уровня безопасности разрабатываем и внедряем новую модель прогноза и предотвращения ДТП», - написал Собянин.
Он также отметил, что в столице устанавливаются современные камеры фотовидеофиксации, активно развивается сеть выделенных полос для наземного транспорта, снижается скорость движения и трафик, устанавливаются светофоры и многое другое.
Мэр Москвы подчеркнул, что таких цифр удалось добиться благодаря результатам комплексного подхода развития городской транспортной системы и взаимодействию с Госавтоинспекцией.
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