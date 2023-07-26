Собянин: Аамбулаторный фонд Москвы будет полностью обновлён
В Москве решено было реконструировать ещё 140 городских поликлиник. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, поликлиника очень важна особенно для людей старшего поколения, которые не редко проводят в ней значительное время, и поэтому от того, как она выглядит, работает и оснащена, зависят здоровье и настроение людей.
«По просьбе врачей и москвичей мы приняли решение о реконструкции московских поликлиник», – сообщил Собянин.
Он напомнил, что в Москве уже отремонтировали 100 поликлиник.
«В ближайшие два месяца будут введены в строй еще 100», - рассказал мэр столицы.
Собянин подчеркнул, что в ближайшие два года амбулаторный фонд Москвы будет полностью обновлен.
Мэр также добавил, что он будет самым современным, оснащенным новым оборудованием, новой логистикой, выстроен по новому стандарту.
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