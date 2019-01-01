СМИ: Скончался президент Туркмении

Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Такое заявление сделал директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев со ссылкой на источники в столице республики, пишет Ura.ru.

«Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск», — приводит слова политолога агентство «Говорит Москва».

СМИ информируют, что 62-летний Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля. Оппозиционный youtube-канале «Свободный Туркменистан» сообщил о смерти президента Туркмении в связи с острой почечной недостаточностью.

Власти страны официально не подтвердили сведения о кончине Гурбангулы Бердымухамедова.

