Сестры Вачовски снимут четвертый фильм «Матрица»

Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу». Съемки фильма, который получил рабочее название «Project Ice Cream», начнутся в 2020 году. На настоящий момент детали сюжета не раскрываются, но есть предположение, что это будет не полный перезапуск, а расширение уже знакомой вселенной.

Напомню, первая часть культового фильма «Матрицы» вышла на экраны в 1999 году. Главные роли в ней исполнили Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. При бюджете в 64 млн долларов картина собрала в мировом прокате более 463 млн.