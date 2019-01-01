Сестры Вачовски снимут четвертый фильм «Матрица»
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу». Съемки фильма, который получил рабочее название «Project Ice Cream», начнутся в 2020 году. На настоящий момент детали сюжета не раскрываются, но есть предположение, что это будет не полный перезапуск, а расширение уже знакомой вселенной.
Напомню, первая часть культового фильма «Матрицы» вышла на экраны в 1999 году. Главные роли в ней исполнили Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. При бюджете в 64 млн долларов картина собрала в мировом прокате более 463 млн.
В свою очередь телеканал «360» пишет, что знаменитый голливудский актер Роберту де Ниро, а также исполнитель роли Морфеуса в «Матрице» Лоуренс Фишборн, и писатель Стивен Кинг снялись в ролике, обвиняющем правительство России во вмешательстве в американские выборы, а президента США Дональда Трампа — в сговоре с Москвой.
Соцсети посоветовали всем участникам ролика скрыться на необитаемом острове, чтобы не навлечь на себя гнев поклонников.
Ранее художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН посетовал, что русским режиссерам не дозволено снять правду о том, как мы живем.
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