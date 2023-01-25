Сергей Собянин поздравил московских студентов с Татьяниным днём

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил учащихся вузов столицы с Днем российского студенчества - Татьяниным днем. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства города.

«Поздравляю с Днем российского студенчества», - сказал Собянин.

По его словам, учеба в вузе - прекрасная пора, время получать новые знания и расширять кругозор, строить планы и мечтать о высоком, время любить, дружить, наслаждаться молодостью и жизнью.

В 1755 году 25 января императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета, после этого Татьянин день стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как «День российского студенчества».



