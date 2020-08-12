Сенатор Инна Святенко: Увеличение доли оклада в зарплате бюджетников станет залогом развития соцсферы

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:БюджетСенаторыСовет Федерации РФ
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