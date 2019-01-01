Россияне признали службу в армии долгом мужчин
Положительное отношение к призывной службе в армии достигло своего исторического рекорда. Сегодня 60% россиян уверены, что каждый настоящий мужчина должен служить. За все годы исследований с 1997 года этот показатель не превышал 44%. Таковы результаты опроса Левада-центра.
Считают, что идти в армию нужно, даже если нет желания 24% опрошенных, а 12% респондентов признают службу «бессмысленным и опасным занятием».
Кроме того социологи выясняли отношение к призывной службе и по контракту. Выяснилось, что для большинства нет разницы, как служить (49%). При этом, 31% россиян считают верным перейти на исключительно контрактную службу, 17% респондентов выступают за призывную.
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