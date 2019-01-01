Россияне определили место мужчин в современном обществе

Мужчина продолжает выполнять роль добытчика в семье. Такого мнения придерживается более половины россиян. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает «URA.RU», ссылаясь на итоги опроса ВЦИОМ. В способность мужчин следить за домом и воспитывать детей не хуже женщин верит 90% опрошенных. Больше всего в этом убеждена молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Среди женщин веры меньше —71%.

Согласны с тем, что в обязанности мужчины входит и полное обеспечение семьи, 48% респондентов.

Более современное нетрадиционное распределение ролей в семье разделяют намного реже. Всего 10% матерей обеспечивают семью материально, в то время как отцы занимаются воспитанием и хозяйством. Против ситуации, когда в декретный отпуск после рождения ребенка уходит отец, высказались 58%. При этом больше всех к такому развитию событий не готовы мужчины. Но, по мнению россиян, именно отец может воспитать в ребенке уважение к женщинам, ответственность и способность держать слово, а также мужество и трудолюбие.

Стоит отметить, что по итогам аналогичного опроса двумя годами ранее,результаты не изменились более чем на 2% по всем параметрам.





