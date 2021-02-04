Радио Jazz зазвучало в Феодосии
2 февраля 202118:56
Радио Jazz начало вещание в городе Феодосия в Крыму. Со 2 февраля радиостанцию можно услышать на волне 98,5 МГц. Потенциальное число слушателей составляет 68 тысяч человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru