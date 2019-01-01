Работу дрессировщиков в цирке предлагают лицензировать
Глава Росгосцирка Владимир Шемякин предложил ввести лицензии на работу с животными в цирках. По его мнению, очень важно, чтобы к столь ответственной работе допускались только профессиональные люди. Шемякин также предложил создать совет из членов профессионального сообщества, который влиял бы на выдачу подобных лицензий.
Как отмечает РИА ФАН, гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный поддержал идею о лицензировании.
По мнению экспертного сообщества, 95% негативных сообщений о происшествиях относятся к частным, а не к государственным циркам.
Ранее НСН писала, что Эдгард Запашный призвал министра культуры Владимира Мединского построить в Севастополе цирк со сценой и рингом.
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