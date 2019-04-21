При взрывах в Шри-Ланке погибли 160 человек

В трех церквях и трех отелях Шри-Ланки произошли взрывы, в результате которых 160 человек погибли, порядка 300 пострадали. Об этом со ссылкой на полицию сообщает AFP.

Взрывы произошли сегодня, 21 апреля, во время католического празднования Пасхи, который отмечается на неделю раньше, чем у православных христиан. Практически одновременно взорвали пятизвездочные отели Cinnamon Grand, Kingsbur и Shangrila в столичном городе Коломбо. Здесь же прогремел взрыв в одном из храмов. Еще два взрыва произошли в пригороде Негомбо.

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся, отмечают Известия.

Уже начала работу правительственная комиссия по выяснению причин произошедшего.

